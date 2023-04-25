Wikimedia оштрафована на 800 тыс. руб. за статью об экстремистской организации

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Мировой судья в Москве назначил административный штраф в размере 800 тыс. руб. Wikimedia Foundation Inc. за то, что из "Википедии" не была удалена информация о деятельности экстремистской организации, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Wikimedia Foundation Inc. наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.", - огласил постановление мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Фонд Wikimedia признан виновным в неудалении подлежащей удалению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно материалам дела об административном правонарушении, оглашенным в суде, Wikimedia было вменено то, что из "Википедии" не была удалена информация о деятельности признанной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат".

Это уже шестой штраф Wikimedia в 2023 году за сохранение подлежащей удалению информации. Общая сумма штрафов за шесть правонарушений, назначенных фонду, составляет 6,4 млн руб.

Защитник Wikimedia просил суд прекратить производство по делу, заявив о процессуальных нарушениях, а также о неконкретности требований прокуратуры об удалении спорного контента.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за запрещенный контент.