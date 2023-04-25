В Свердловской области горят дома в поселках Сосьва и Висим

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Свердловской области произошли пожары в поселках Сосьва и Висим, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

В Сосьве, по его словам, горят около десятка домов. "По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы", - сказал Горелых "Интерфаксу".

В поселке Висим под Нижним Тагилом также около десяти домов горят на двух улицах одновременно - Октябрьской и Большевисткой, продолжил Горелых. Есть версия, что огонь перебросился на дома с загоревшейся травы.

В обоих случаях полиция и МЧС проводят проверку. Пострадавшим от пожара оказывается помощь.

В управлении ФСИН по Свердловской области уточнили, что в Сосьве загорелась трава вблизи лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23).

"По предварительным данным, пожара непосредственно на территории колонии нет. Для недопущения распространения огня на территорию колонии задействованы от ведомственной пожарной части три единицы техники и 12 человек личного состава. На место происшествия вызвана еще одна единица техники из ИК-8 (поселок Гари). Сотрудники ИК-8 участвуют в ликвидации возгорания подручными средствами", - отметили в пресс-службе управления.

МЧС России сообщило, что направило в Сосьву вертолет Ми-8 и группировку пожарных.

"Горят отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения. Быстрому распространению огня способствуют порывы ветра и большое количество сухой растительности", - говорится в прес-релизе.

Ранее 25 апреля стало известно, что в поселке Таежный загорелись больше двух десятков домов.

"Отрабатывается несколько версий ЧП. По одной из них - огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой - пламя пришло из леса. Более точно это будет установлено в самое ближайшее время", - отмечал Горелых.