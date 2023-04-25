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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Количество горящих домов в свердловском поселке Сосьва увеличилось до 20

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в свердловском поселке Сосьва тушат несколько десятков человек, огнем повреждено порядка 20 частных домов, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"К тушению пожара привлечено 60 человек и 15 единиц техники. На месте работает вертолет Ми-8 МЧС России. Огнем повреждено порядка 20 частных домов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке горит 10 домов. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

По информации пресс-службы регионального ГУФСИН, природный пожар (возгорание травы) в поселке Сосьва возник вблизи лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23), его очаг находится в самом поселке. По предварительным данным, пожара непосредственно на территории колонии нет.

Полиция совместно с МЧС проводит проверку.

Также во вторник крупные пожары произошли еще в двух свердловских поселках – Висим, там горят порядка 10 домов, и Таежный, где огонь охватил более 20 домов, в том числе 16 жилых.

Свердловская область МЧС
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