Более 20 домов горят в свердловском поселке Таежный, эвакуировано 27 человек

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат пожар в поселке Таежный Свердловской области, где загорелись более 20 домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону во вторник.

"Происходит возгорание 21 дома, из них - 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, в том числе три ребенка, (они - ИФ) размещены в пункте временного размещения", - говорится в сообщении.

К тушению огня привлечено более 30 человек и десять единиц техники. Также к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил "Интерфаксу", что поселок расположен в труднодоступном районе, куда можно добраться либо поездом, либо на вездеходах. Населенный пункт находится на границе с Верхотурским районом.

Всего в поселке 64 дома, из них 40 - нежилых. Там проживает 121 человек.