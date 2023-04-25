Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Более 20 домов горят в свердловском поселке Таежный, эвакуировано 27 человек

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат пожар в поселке Таежный Свердловской области, где загорелись более 20 домов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону во вторник.

"Происходит возгорание 21 дома, из них - 16 жилых. Эвакуировано 27 человек, в том числе три ребенка, (они - ИФ) размещены в пункте временного размещения", - говорится в сообщении.

К тушению огня привлечено более 30 человек и десять единиц техники. Также к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил "Интерфаксу", что поселок расположен в труднодоступном районе, куда можно добраться либо поездом, либо на вездеходах. Населенный пункт находится на границе с Верхотурским районом.

Всего в поселке 64 дома, из них 40 - нежилых. Там проживает 121 человек.

МЧС России Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Замминистра культуры Манилова оставит должность и возглавит Русский музей

Правительство отозвало из Думы законопроект с нормами об НДФЛ для работающих вне России

Правительство отозвало из Думы законопроект с нормами об НДФЛ для работающих вне России

В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Покупатель активов KFC в России договорился о ребрендинге в Rostic's с 2/3 ресторанов сети

Покупатель активов KFC в России договорился о ребрендинге в Rostic's с 2/3 ресторанов сети

Минцифры обдумывает введение обязательной предустановки российских ОС на ПК

Народный артист России Геннадий Богачев скончался в Петербурге

МИД РФ объявил о высылке молдавского дипломата из Москвы

Вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Подлодки Тихоокеанского флота уничтожили в Японском море субмарины условного противника

Лавров получил от Гутерриша письмо с идеями по реализации зерновой сделки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });