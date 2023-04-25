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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

В Свердловской области вспыхнул крупный пожар на пилораме

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар на пилораме ликвидируют в городе Первоуральске Свердловской области, сообщает Главное управление МЧС по региону во вторник.

"По оперативной информации, на территории пилорамы горят пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Существует угроза распространения пожара на жилые дома. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, администрации Первоуральска поручено оказать максимальное содействие спасателям.

В настоящее время муниципалитет дополнительно направил к месту возгорания машины для доставки воды, говорится в пресс-релизе.

Позднее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что на месте пожара увеличена группировка сил и средств до 57 человек и 14 единиц спецтехники.

МЧС Первоуральск Свердловская область
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