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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения немецкой Siemens Mobility GmbH судебного решения, по которому она обязана выполнять договор на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" для пассажирских перевозок.

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Как следует из картотеки суда, суд назначил заседание по рассмотрению заявления РЖД на 22 мая.

РЖД просит суд принять решение о начале взыскания неустойки "на следующий день после вступления в законную силу указанного решения по ст. 308.3. ГК РФ в размере 29 556 330 рублей 30 копеек за каждый день неисполнения решения".

Договор на поставку 13 "Сапсанов" между РЖД и Siemens был подписан 7 июня 2019 года. Согласно материалам дела, 3 октября 2022 года германская компания направила российской уведомление о расторжении в одностороннем порядке контракта по причине введения отношении РЖД санкций ЕС, а также США и Великобритании. РЖД обратились в суд, ссылаясь на необоснованность расторжения документа.

Первая инстанция 21 февраля 2023 года признала недействительным одностороннее расторжение Siemens этого договора с РЖД. Девятый арбитражный апелляционный суд 25 апреля оставил это решение в силе.

Согласно разъяснениям Европейской комиссии в части исполнения контрактов и претензий (исков), действие санкций не распространяется на договоры, заключенные до 2 марта 2022 года за исключением ранее заключенных рамочных контрактов, в которых не указаны все необходимые элементы для их действительности и исполнения (обозначение сторон, цена, количество товаров, даты поставки, порядок исполнения, продления и пр.). Спорный договор был подписан до вступления в силу ограничительных мер. "Таким образом, утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит как разъяснениям Европейской комиссии, так и условиям договора, поскольку санкции не влияют и не могут влиять на исполнение им обязанностей на поставку 13 высокоскоростных электропоездов для пассажирских перевозок", - говорится в материалах суда.

Упомянутый договор был подписан на ПМЭФ РЖД, АО "Группа "Синара", Siemens AG и Simens Mobility GmbH. Согласно договору, Siemens и группа "Синара" должны были поставить РЖД с сентября 2022 года по июль 2023 года 13 десятивагонных "Сапсанов". Общая стоимость контракта на поставку - 513,5 млн евро. Стоимость допсоглашения на техобслуживание и ремонт поездов в течение 30 лет - 583,1 млн евро.

В 2022 году РЖД ввели в эксплуатацию четыре "Сапсана", законтрактованных в 2019 году.

Siemens Арбитражный суд Москвы РЖД Сапсан Германия
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