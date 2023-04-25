РЖД просят суд начать взыскание с Siemens по 29,6 млн рублей неустойки в день

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании судебной неустойки в случае неисполнения немецкой Siemens Mobility GmbH судебного решения, по которому она обязана выполнять договор на поставку 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан" для пассажирских перевозок.

Как следует из картотеки суда, суд назначил заседание по рассмотрению заявления РЖД на 22 мая.

РЖД просит суд принять решение о начале взыскания неустойки "на следующий день после вступления в законную силу указанного решения по ст. 308.3. ГК РФ в размере 29 556 330 рублей 30 копеек за каждый день неисполнения решения".

Договор на поставку 13 "Сапсанов" между РЖД и Siemens был подписан 7 июня 2019 года. Согласно материалам дела, 3 октября 2022 года германская компания направила российской уведомление о расторжении в одностороннем порядке контракта по причине введения отношении РЖД санкций ЕС, а также США и Великобритании. РЖД обратились в суд, ссылаясь на необоснованность расторжения документа.

Первая инстанция 21 февраля 2023 года признала недействительным одностороннее расторжение Siemens этого договора с РЖД. Девятый арбитражный апелляционный суд 25 апреля оставил это решение в силе.

Согласно разъяснениям Европейской комиссии в части исполнения контрактов и претензий (исков), действие санкций не распространяется на договоры, заключенные до 2 марта 2022 года за исключением ранее заключенных рамочных контрактов, в которых не указаны все необходимые элементы для их действительности и исполнения (обозначение сторон, цена, количество товаров, даты поставки, порядок исполнения, продления и пр.). Спорный договор был подписан до вступления в силу ограничительных мер. "Таким образом, утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит как разъяснениям Европейской комиссии, так и условиям договора, поскольку санкции не влияют и не могут влиять на исполнение им обязанностей на поставку 13 высокоскоростных электропоездов для пассажирских перевозок", - говорится в материалах суда.

Упомянутый договор был подписан на ПМЭФ РЖД, АО "Группа "Синара", Siemens AG и Simens Mobility GmbH. Согласно договору, Siemens и группа "Синара" должны были поставить РЖД с сентября 2022 года по июль 2023 года 13 десятивагонных "Сапсанов". Общая стоимость контракта на поставку - 513,5 млн евро. Стоимость допсоглашения на техобслуживание и ремонт поездов в течение 30 лет - 583,1 млн евро.

В 2022 году РЖД ввели в эксплуатацию четыре "Сапсана", законтрактованных в 2019 году.