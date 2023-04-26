Пожар в свердловском поселке Сосьва уничтожил объект ФСИН

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил лечебно-исправительное учреждение регионального ГУФСИН и жилье многих сотрудников, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Отмечается, что было повреждено более 110 строений, в том числе огнем фактически уничтожено находящееся на территории муниципального образования лечебно-исправительное учреждение 23 ГУФСИН России по Свердловской области. Своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке Сосьва.

В ведомстве отметили, что в связи с чрезвычайной ситуацией по поручению директора службы Аркадия Гостева создана комиссия.

"По указанию директора ФСИН России на первое время сотрудникам ЛИУ-23, оставшимся без жилья, будет выплачена неотложная материальная помощь в размере 300 тысяч рублей, а также проведена оценка причиненного им ущерба", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о размещении личного состава, потерявшего свое имущество, на место происшествия прибыли начальник областного главка ФСИН Александр Федоров, его заместители и сотрудники профильных служб.

Несколько пожаров вспыхнули во вторник в населенных пунктах Свердловской области. В поселке Таёжный Махневского городского округа огнем повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тыс. кв. м. В поселке Сосьва сгорело более 110 строений, пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м, есть погибший. По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы. Эвакуировано более 200 человек из колонии, расположенной около Сосьвы. Пожар также возник в поселке Висим, где горел десяток домов.