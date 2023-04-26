Возбуждено два уголовных дела о пожаре в поселке Сосьва

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В связи с крупным пожаром в поселке Сосьва, где сгорели больше ста домов, пострадало имущество ФСИН и погиб человек, возбуждено два уголовных дела, сообщило управление Следственного комитета по Свердловской области.

Одно из них расследуется по ст. 293 УК - по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности поселка в наступивший пожароопасный период. Второе дело возбудили по ст. 109 УК - по факту причинения человеку смерти по неосторожности гражданину. Погибшего нашли в одном из сгоревших домов.

Дела возбуждены по итогам доследственных проверок, которые в СК начали 25 апреля в связи с возникновением пожаров сразу в нескольких населенных пунктах региона. Другие проверки продолжаются.

В Сосьву для оказания помощи в расследовании выехала группа опытных следователей-криминалистов.

25 апреля в поселке Таёжный Махневского городского округа огнем были повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тыс. кв. м. В поселке Сосьва сгорело, по разным данным, от 110 до 120 домов, две сотни человек остались без крова. Кроме того, сгорели постройки на территории лечебно-исправительного учреждения ФСИН в Сосьве. По последним данным, пожар локализован на площади 9 тысяч кв. м, есть погибший. Пожар также возник в поселке Висим, где сгорели семь домов. В селе Байкалово во вторник сгорели три строения.