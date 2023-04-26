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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Ликвидирован пожар в свердловском поселке Таежный, где огонь повредил более 40 домов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь в труднодоступном поселке Таежный Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар в поселке Таежный ликвидирован на площади 2700 кв.м", - говорится в сообщении.

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Пожар в поселке Таежный начался во вторник. Огнем был охвачен 41 дом, в том числе 23 жилых. Утром в среду пожар удалось локализовать на площади 2,7 тыс. кв.м.

По одной из версий, огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой - пламя пришло из леса.

Поселок расположен примерно в 124 км от Алапаевска на границе с Верхотурским районом. Это труднодоступный район, куда можно добраться либо поездом, либо на вездеходах.

Свердловская область МЧС РФ
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