Ликвидирован пожар в свердловском поселке Таежный, где огонь повредил более 40 домов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь в труднодоступном поселке Таежный Свердловской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пожар в поселке Таежный ликвидирован на площади 2700 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар в поселке Таежный начался во вторник. Огнем был охвачен 41 дом, в том числе 23 жилых. Утром в среду пожар удалось локализовать на площади 2,7 тыс. кв.м.

По одной из версий, огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой - пламя пришло из леса.

Поселок расположен примерно в 124 км от Алапаевска на границе с Верхотурским районом. Это труднодоступный район, куда можно добраться либо поездом, либо на вездеходах.