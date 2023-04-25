Один человек погиб в результате пожара в уральском поселке Сосьва

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Более 90 строений горят в свердловском поселке Сосьва, найден погибший, сообщила пресс-служба МЧС РФ во вторник.

"Огнем повреждены 92 строения. В ходе тушения и разбора завалов обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, стремительному распространению огня способствуют большое количество сухой растительности, сильный ветер, а также отдаление водоисточников.

"Для подачи воды к месту тушения пожарными проложены магистральные линии от реки Сосьва общей протяженностью 2 км", - сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлечены 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС РФ и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что во вторник в поселке Сосьва произошел пожар. По данным прокуратуры, пострадали жилые дома и другие объекты, в частности, котельная.

На территории муниципального образования введен режим ЧС.

По одной из версий, пламя перебросилось со вспыхнувшей пилорамы.

Из лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23) в Сосьве в связи с пожаром эвакуированы 240 осужденных.