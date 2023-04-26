Новак заявил, что РФ сможет заместить оборудование для ВИЭ в течение 2-3 лет

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия сможет заместить ушедшее с рынка иностранное оборудование для возобновляемой энергетики в течение 2-3 лет, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы четко понимаем, что мы можем в течение двух-трех лет заместиться", - сказал он на просветительском марафоне "Знание. Первые", говоря об уходе зарубежных производителей оборудования для ветроэлектростанций (ВЭС).

По его словам, Россия будет продолжать реализовывать проекты ВИЭ и сохраняет планы выйти на уровень 10% в энергобалансе.

В прошлом году Россию покинул один из крупнейших зарубежных производителей оборудования для ВИЭ - Vestas, который был технологическим партнером "Фортума" по проектам ВЭС. В конце марта стало известно, что "Росатом" на одной из площадок ушедшей компании создаст производство лопастей для ВЭС.

Как отмечал глава структуры госкорпорации "Юматекс" Александр Тюнин, предполагалось, что ключевым потребителем будет "НоваВинд" (тоже структура "Росатома" - ИФ), и, ориентируясь на его потребности, компания планирует производить порядка 360-380 лопастей в год. Производство планируется создать в течение двух лет и выйти на серийные поставки в 2025 году. "Юматекс" в целом не исключал возможности поставлять лопасти и другим компаниям в случае интереса.