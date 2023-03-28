"Росатом" создаст производство лопастей для ветроэлектростанций

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" разместит в Ульяновской области производство лопастей для ветровых электростанций. Об этом сообщил глава компании Алексей Лихачев на форуме "Композиты без границ".

"Мы с Алексеем Юрьевичем (Русских, губернатор Ульяновской области - ИФ) вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем регионе присутствия, новое совместное производство – ветролопастей", - сказал Лихачев.

По его словам, развитие ветряной генерации "невозможно без углеволокна".

Ветроэлектростанция (ВЭС) – это несколько ветрогенераторов (ветроэнергетических установок, ВЭУ), собранных в одном или нескольких местах и объединенных в единую сеть. Иногда ветровые электростанции называют ветропарками. Крупные ветроэлектростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов.

В прошлом году Россию покинул один из крупнейших зарубежных производителей оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – Vestas, который был технологическим партнером "Фортума" по проектам ВЭС. В этой связи предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ВЭУ в Ульяновске, работавшее с декабря 2018 года, как сообщал Минпромторг, предполагалось законсервировать до конца прошлого года.

"Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры", - отметил губернатор, комментируя договоренность с "Росатомом".

У "Росатома" уже есть опыт производства компонентов для ветроэнергетических установок. В 2017 году было создано совместное предприятие АО "Новавинд" с голландской компанией Lagerwey – Red Wind. Целью предприятия была локализация производства в России. Предполагалось, что СП будет отвечать за "контрактацию комплектующих для последующей поставки на производственные площадки АО "Новавинд" в Волгодонске", сообщал "Новавинд". В рамках партнерства Lagerwey должен был поставить комплектующие на первые 60 агрегатов и обеспечить "трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт российскому партнеру".

Как стало известно из отчетности "Новавинда" по РСБУ за прошлый год, компания расторгла договоры с Red Wind B.V. 7 июля "ввиду наложения экономических санкций". В документе отмечалось, у компании были заключены договоры аренды и субаренды для производства и сборки компонентов ВЭУ.

"Новавинд" в итоге принял на себя функции по производству и монтажу ВЭУ "с учетом введенных санкционных ограничений".

Как сообщал гендиректор "Новавинда" Григорий Назаров в конце прошлого года, "в рамках первой программы поддержки ВИЭ "Росатом" успешно провел трансфер технологий, осуществил локализацию критических важных компонентов". "В условиях санкционного давления нам удалось сохранить темпы реализации проектов на достаточно высоком уровне", - отмечал он.