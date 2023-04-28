"ЛУКОЙЛ" вместо Enel достроит ветропарк в Ставропольском крае

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" вместо Enel в Ставропольском крае достроит ветропарк, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"Договорились с "ЛУКОЙЛом", они выйдут на электростанцию, которую Enel, уходя, сказал: "Мы не будем строить". "ЛУКОЙЛ" подхватил этот проект и будет достраивать", - сказал Владимиров на встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным в пятницу.

ПАО "Энел Россия" планировало в 2024 году ввести в эксплуатацию в Ставропольском крае ветропарк "Родниковский" мощностью 71,25 МВт, однако в марте 2022 года объявило, что проект отменен.

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки ПАО "ЛУКОЙЛ" получило 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия" – 29,5%.

В начале января "ЭЛ5-Энерго" сообщила, что "ЛУКОЙЛ" увеличил прямую долю в компании до 56,43%. В дальнейшем эта доля была изменилась до 56,44%.