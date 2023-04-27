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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минфин ждет скорого решения правительства по корректировке топливного демпфера

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Минфин ждет от правительства решения по изменению демпфера на нефтепродукты в самое близкое время, сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Вопрос прорабатывается в правительстве. Предложения есть разные, окончательное решение за правительством, будут они поддержаны или нет", - сказал он.

На вопрос, когда именно ждать итогового решения, он ответил: "Либо сразу после майских, либо в ближайшую неделю. Это зависит от графика работы правительства".

Сазанов не стал комментировать тему снижения дисконтов на российскую нефть, отметив, что пока преждевременно давать этому оценки, нужно "мониторить ситуацию в дальнейшем".

26 апреля вице-премьер Александр Новак сказал, что правительство обсуждает изменение параметров топливного демпфера, но не стал уточнять суть корректировки.

25 апреля Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением, сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличения базовой цены на бензин и дизельное топливо в расчете топливного демпфера на 50%, что может привести к сокращению выплат нефтяникам со стороны бюджета или к тому, что они будут платить в бюджет. В тот же день в Минфине заявили, что "такого предложения не было и в целом не обсуждалось", а источники "Интерфакса" сказали, что вместо изменения каких-либо параметров демпфера речь может идти и о других способах увеличения поступления средств в бюджет со стороны нефтяников.

В середине апреля министр финансов Антон Силуанов заявил: "У нас есть еще ряд соображений по корректировке механизма налогообложения нефтяников. Обсуждаем в правительстве и, соответственно, с нефтедобывающими компаниями".

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в марте 2023 года составили 96,7 млрд рублей, тогда как в марте 2022 года они равнялись 152,8 млрд рублей.

В январе-марте 2023 года такие выплаты составили 253,3 млрд рублей против 351,6 млрд рублей в соответствующем периоде предыдущего года.

С 1 апреля вступил в силу скорректированный демпфер по бензинам и ДТ - увеличен с $20 до $25 за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфера на бензин, а также введён ценовой дифференциал при расчете демпфера по ДТ с пределом в $10 за баррель

Алексей Сазанов Минфин правительство Александр Новак
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