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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Ротация экспертов МАГАТЭ прошла на ЗАЭС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Новая группа специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сменила в четверг своих коллег на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Трое специалистов выехали, двое - австралиец и словак - заехали на станцию", - сказал Карчаа.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. В начале 2023 года сообщалось о нескольких срывах ротации экспертов.

ЗАЭС МАГАТЭ Энергодар Росэнергоатом Ренат Карчаа
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