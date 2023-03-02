"Росэнергоатом" сообщил о ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС после трех отмен

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС 2 марта состоялась ротация дежурящих там специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после трех отмен в феврале на Запорожской АЭС, которая трижды срывалась в феврале, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Ротация состоялась", - сказал он и добавил, что в данный момент эксперты проходят досмотр на российском блокпосту в запорожской Васильевке.

Ранее представитель МИД Мария Захарова говорила, что с 7 по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды отменял ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС, требуя, в том числе, изменить маршрут следования миссии. Захарова заверяла, что никаких препятствий для ротации с российской стороны не было и быть не может.

В "Росэнергоатоме" критиковали решение департамента. Карчаа называл "бредовыми" причины, по которым отменялась ротация - бои и минирование территории. Основной целью отмены ротации он называл провокацию конфликта, а латентной задачей - попытку вскрыть позиции российских вооруженных сил по линии противостояния.

Запорожская АЭС с конца февраля 2022 года находится под контролем российских военных. Объекты станции переведены в собственность России, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.