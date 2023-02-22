В "Росэнергоатоме" раскритиковали отмену ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В "Росэнергоатоме" считают безосновательным решение ООН о запрете ротации экспертов МАГАТЭ, которые работают за Запорожской АЭС. Ранее это решение раскритиковал российский МИД.

"Основная цель - конфликт, его провокация на ровном месте, а латентная задача - вскрыть позиции российских вооруженных сил по линии противостояния в Каменском. Предложенный новый маршрут (следования экспертов к ЗАЭС, - ИФ) длинней на 7 км", - сказал "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Предлоги, под которыми трижды отменялась ротация, - ожесточенные бои и минирование территории - Карчаа назвал "бредовыми". При этом действия российской стороны были безукоризненными, уверен он.

"Не было там (на изначальном маршруте следования миссии - ИФ) ожесточенных боев, никакого минирования мы там не проводили. Во всех случаях мы брали на себя полные гарантии безопасности с того момента, как они (эксперты МАГАТЭ) переходят под сопровождение российской стороны", - отметил представитель "Росэнергоатома".

На данный момент новая дата ротации не назначена, она находится в процессе согласования. При этом Карчаа уверен, что решение будет найдено.

"Поскольку эта история идет от департамента безопасности ООН, я возьму на себя смелость утверждать, что авторами сценария этого конфликта являются опять американцы. Им надо столкнуть РФ с МАГАТЭ, но у них это не получится", - считает собеседник агентства.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что с 7 по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды отменял ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС, настаивая, в том числе, на изменении маршрута следования миссии. Захарова заверила, что никаких препятствий для ротации с российской стороны не было и быть не может.

Запорожская АЭС с конца февраля 2022 года находится под контролем российских военных. Объекты станции переведены в собственность России, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.