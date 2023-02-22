Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

В "Росэнергоатоме" раскритиковали отмену ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В "Росэнергоатоме" считают безосновательным решение ООН о запрете ротации экспертов МАГАТЭ, которые работают за Запорожской АЭС. Ранее это решение раскритиковал российский МИД.

"Основная цель - конфликт, его провокация на ровном месте, а латентная задача - вскрыть позиции российских вооруженных сил по линии противостояния в Каменском. Предложенный новый маршрут (следования экспертов к ЗАЭС, - ИФ) длинней на 7 км", - сказал "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Предлоги, под которыми трижды отменялась ротация, - ожесточенные бои и минирование территории - Карчаа назвал "бредовыми". При этом действия российской стороны были безукоризненными, уверен он.

"Не было там (на изначальном маршруте следования миссии - ИФ) ожесточенных боев, никакого минирования мы там не проводили. Во всех случаях мы брали на себя полные гарантии безопасности с того момента, как они (эксперты МАГАТЭ) переходят под сопровождение российской стороны", - отметил представитель "Росэнергоатома".

На данный момент новая дата ротации не назначена, она находится в процессе согласования. При этом Карчаа уверен, что решение будет найдено.

"Поскольку эта история идет от департамента безопасности ООН, я возьму на себя смелость утверждать, что авторами сценария этого конфликта являются опять американцы. Им надо столкнуть РФ с МАГАТЭ, но у них это не получится", - считает собеседник агентства.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что с 7 по 18 февраля департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды отменял ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС, настаивая, в том числе, на изменении маршрута следования миссии. Захарова заверила, что никаких препятствий для ротации с российской стороны не было и быть не может.

Запорожская АЭС с конца февраля 2022 года находится под контролем российских военных. Объекты станции переведены в собственность России, создано ФГУП "Запорожская АЭС". Оператором стало АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

1 сентября АЭС посетила миссия МАГАТЭ. После этого на станции остаются несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

Росэнергоатом Запорожская АЭС ЗАЭС Украина МАГАТЭ ООН МИД Ренат Карчаа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В очереди на выезд в Грузию на границе скопилось 1776 фур

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

Байден назвал "большой ошибкой" приостановку участия России в ДСНВ

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });