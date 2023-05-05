"Росэнергоатом" сообщил о штатной работе Запорожской АЭС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Коллектив Запорожской АЭС в Энергодаре продолжает работу в штатном режиме, несмотря на объявление о вывозе части населения вглубь области, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Команда "Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", коллектив станции работают в штатном режиме. Все дальнейшие планы и действия будут корректироваться реальными изменениями обстановки", - сказал он.

По его словам, никаких проявлений паники на ЗАЭС нет, ядерная безопасность обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами.

На ЗАЭС сейчас работают около 3,5 тысячи человек, еще 900 заявлений находятся в разной стадии рассмотрения.

5 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий объявил о перемещении вглубь региона части жителей 18 прифронтовых населенных пунктов из-за усиления обстрелов. В частности, речь идет о городах Энергодар, Токмак, Днепрорудное, Пологи, Каменка-Днепровская, Васильевка. Всего планируется вывезти около 70 тысяч человек, переезд добровольный.

Объекты ЗАЭС объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России с 2022 года. Оператором станции является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом"). С 1 сентября 2022 года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.