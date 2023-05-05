Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

"Росэнергоатом" сообщил о штатной работе Запорожской АЭС

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Коллектив Запорожской АЭС в Энергодаре продолжает работу в штатном режиме, несмотря на объявление о вывозе части населения вглубь области, сообщил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Команда "Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", коллектив станции работают в штатном режиме. Все дальнейшие планы и действия будут корректироваться реальными изменениями обстановки", - сказал он.

По его словам, никаких проявлений паники на ЗАЭС нет, ядерная безопасность обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами.

На ЗАЭС сейчас работают около 3,5 тысячи человек, еще 900 заявлений находятся в разной стадии рассмотрения.

5 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий объявил о перемещении вглубь региона части жителей 18 прифронтовых населенных пунктов из-за усиления обстрелов. В частности, речь идет о городах Энергодар, Токмак, Днепрорудное, Пологи, Каменка-Днепровская, Васильевка. Всего планируется вывезти около 70 тысяч человек, переезд добровольный.

Объекты ЗАЭС объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России с 2022 года. Оператором станции является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом"). С 1 сентября 2022 года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Росэнергоатом Энергодар Запорожская АЭС Ренат Карчаа Евгений Балицкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минюст признал иноагентами Марию Максакову-Игенбергс и Марию Певчих

Минюст признал иноагентами Марию Максакову-Игенбергс и Марию Певчих

Авиакомпании с долей внутренних перевозок менее 70% могут лишиться права летать за границу

Авиакомпании с долей внутренних перевозок менее 70% могут лишиться права летать за границу

Что произошло за день: пятница, 5 мая

Режиссер Евгения Беркович арестована по делу об оправдании терроризма

Режиссер Евгения Беркович арестована по делу об оправдании терроризма
Военная операция на Украине

Шойгу в ЮВО проинспектировал технику и вооружения, направляемые в районы проведения СВО

RBI допускает вывод Райффайзенбанк из периметра группы после III квартала

Военная операция на Украине

В Запорожской области вывезут часть жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

Железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили с опережением сроков

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Запорожской АЭС

RBI продолжает сокращать бизнес в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });