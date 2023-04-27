В курганской Логоушке пожар охватил уже 30 строений

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Кетовском муниципальном округе Курганской области, где природный пожар перекинулся на постройки в деревне Логоушка, горят уже 30 строений: это десять жилых домов и 20 хозяйственных построек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Строения горят на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что рядом с Логоушкой горела сухая растительность на площади 8 га.

Жителей деревни эвакуируют в пункты временного размещения.

Тушить пожар мешают жаркая и сухая погода и порывистый ветер. Для тушения пожара в готовность приведен Ми-8 МЧС России.