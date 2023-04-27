Глава МЧС прибыл в Свердловскую область оценить ситуацию с пожарами

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в четверг в Свердловскую область, где ранее вспыхнули несколько пожаров.

В ходе рабочей поездки министр вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым совершит облет местности и проведет совещание по вопросам оказания помощи пострадавшему населению, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, в среду в Свердловскую область также прибыла оперативная группа МЧС РФ во главе с замминистра чрезвычайного ведомства Ильей Денисовым для координации тушения крупных возгораний.

Во вторник несколько пожаров возникли в населенных пунктах Свердловской области.

В поселке Таежный Махневского городского округа огнем повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тыс. кв. м.

В поселке Сосьва сгорело 120 строений, два человека погибли. Пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м., ущерб причинен 320 жителям. По данным главы МЧС РФ, министерство выявило порядка четырех нарушений обязательных требований пожарной безопасности во время внеплановой выездной проверки в апреле в уральском поселке Сосьва. Сотрудниками ведомства было выдано предписание об устранении нарушений, а ответственных лиц привлекли к административному наказанию.

Пожар также возник в поселке Висим, где горел десяток домов.

Всего к тушению пожаров привлечены более 500 человек и 138 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8 МЧС РФ.