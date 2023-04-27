Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Глава МЧС прибыл в Свердловскую область оценить ситуацию с пожарами

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в четверг в Свердловскую область, где ранее вспыхнули несколько пожаров.

В ходе рабочей поездки министр вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым совершит облет местности и проведет совещание по вопросам оказания помощи пострадавшему населению, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, в среду в Свердловскую область также прибыла оперативная группа МЧС РФ во главе с замминистра чрезвычайного ведомства Ильей Денисовым для координации тушения крупных возгораний.

Во вторник несколько пожаров возникли в населенных пунктах Свердловской области.

В поселке Таежный Махневского городского округа огнем повреждены более 40 домов, в том числе 23 жилых, пожар локализован на площади 2,7 тыс. кв. м.

В поселке Сосьва сгорело 120 строений, два человека погибли. Пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м., ущерб причинен 320 жителям. По данным главы МЧС РФ, министерство выявило порядка четырех нарушений обязательных требований пожарной безопасности во время внеплановой выездной проверки в апреле в уральском поселке Сосьва. Сотрудниками ведомства было выдано предписание об устранении нарушений, а ответственных лиц привлекли к административному наказанию.

Пожар также возник в поселке Висим, где горел десяток домов.

Всего к тушению пожаров привлечены более 500 человек и 138 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8 МЧС РФ.

Александр Куренков МЧС РФ Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кадыров обсудил с Бортниковым взаимодействие региональных структур с ФСБ

Что произошло за день: среда, 26 апреля

Командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен Александр Ленцов

Экипаж потерпевшего крушение Миг-31 увел самолет от населенного пункта в Мурманской области

Выпуск легковых автомобилей в РФ в I квартале упал в годовом выражении в 2,8 раза

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области

Истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области

Москалькова сообщила о передаче Украине 40 военнопленных и 4 тяжелораненых в ходе обмена

Жителя Твери арестовали в Белгородской области по делу о попытке вступить в ряды ВСУ

Глава Минцифры сообщил о переходе 70-80% телефонных мошенников в WhatsApp

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 40 военнослужащих

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });