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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Более 600 человек остались без жилья из-за пожара в свердловском поселке Сосьва

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков и свердловский губернатор Евгений Куйвашев прибыли в пострадавший из-за пожара поселок Сосьва, сообщает региональный департамент информационной политики.

"Глава МЧС России совместно с губернатором утром 27 апреля совершили облет местности, пострадавшей от огня в Свердловской области. Сейчас они работают в Сосьве, где без жилья после крупного пожара остались более 600 человек", - говорится в сообщении департамента.

В департаменте уточнили "Интерфаксу", что по данным регионального ГУ МЧС, в поселке Сосьва сгорели 114 жилых домов, один кафе-бар и один магазин. Кроме того, огонь повредил 11 строений ГУ ФСИН по области.

"Сейчас полностью проводим оценку всех затрат, всех потерь. Сто процентов всем поможем. Сейчас самое главное, конечно, решим вопрос с детьми, на лето куда-нибудь их отправить по путевкам. Школьников - в лагеря. Мам с маленькими детьми пристроим по нашим учреждениям", - сказал губернатор на встрече с местными жителями, видео которой распространил департамент.

Вместе с тем, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Юрий Колесниченко заявил "Интерфаксу", что без крова остались "более 300 человек". По его сведениям, огонь уничтожил 124 здания.

Ранее сообщалось, что в поселке Сосьва сгорело 120 строений, два человека погибли. Пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м. Также крупные возгорания были зафиксированы в поселках Висим и Таежный и возле населенного пункта Прогресс.

Александр Куренков Евгений Куйвашев МЧС России Свердловская область
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