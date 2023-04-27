Уже 20 жилых домов горят в курганской деревне

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Число горящих жилых домов в деревне Логоушка и площадь ландшафтного пожара увеличились в Курганской области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

"Горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв.м. и сухая растительность на площади 80 га", - говорится в сообщении.

К месту пожара вылетел вертолёт Ми-8 МЧС РФ, направлены аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

Как сообщалось ранее, в деревне Логоушка горели 10 жилых домов и 20 хозяйственных построек на площади 2,5 тыс. кв. метров. Площадь ландшафтного пожара составляла 8 га. Жителей деревни эвакуируют в Сычевскую школу, пациентов и персонал Сычевского психоневрологического интерната - в учреждение соцзащиты в селе Кипель. Прокуратура Кетовского района начала проверку по факту пожара.