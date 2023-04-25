Правкомиссия одобрила законопроект о программе долгосрочных сбережений

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект о программе долгосрочных сбережений, в ближайшее время он будет рассмотрен на заседании правительства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Минфин в декабре 2022 года представил концепцию программы долгосрочных сбережений граждан, которую разработал совместно с ЦБ. Она позволит получать дополнительный доход после выхода на пенсию или в случае особых жизненных ситуаций до момента ее назначения. Программа предполагает софинансирование вложений граждан государством до 36 тыс. рублей в год и возможность получать ежегодный налоговый вычет до 52 тыс. рублей при уплате взносов до 400 тыс. рублей. Участие в программе будет добровольным и предусматривает страхование внесенных средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн рублей.

Участниками программы в случае ее запуска в 2024 году могут стать до 15 млн человек к 2030 году, а активы под управлением достичь 4 трлн рублей, оценивал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Как ожидается, операторами новой программы станут негосударственные пенсионные фонды. По мере ее реализации состав можно расширить за счет других профучастников, в том числе страховщиков жизни, полагает Вестеровский.

В ВТБ также считают, что программа будет востребована. "По нашей оценке, по банковской системе в целом порядка 17-18% рублевых сбережений размещены на сроки от одного года. Таким образом, почти каждый пятый рубль россияне инвестировали вдолгую", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Прежде всего программа будет интересна семьям с детьми и тем, кто заранее заботится о своем будущем, отметили в ВТБ. "Подогревать интерес к новой программе будут дополнительные стимулы государства в виде налоговых вычетов и софинансирования, а также возможность использовать средства раньше срока на действительно важные цели", - добавили в пресс-службе.