Госдума приняла в I чтении законопроект о долгосрочных сбережениях граждан

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о создании программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе. Кроме того, думский комитет по труду отмечает, что документ предполагает вариант реформирования накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования.

Документ № 348232-8 правительство внесло в парламент в конце апреля.

Законопроект предлагает предоставить гражданам, заключившим договор долгосрочных сбережений в период 2024 - 2026 гг. с НПФ и уплатившим взносы в сумме не менее 2 тыс. руб. в год, дополнительную финансовую стимулирующую поддержку в течение трех лет. Размер дополнительного стимулирующего взноса будет определяться дифференцированно исходя из суммы уплаченных взносов и размера среднемесячного дохода, полученного гражданином по данным ФНС за истекший календарный год: при доходе до 80 тыс. руб. - 1 руб. софинансирования на 1 руб. взносов; при доходе от 80 до 150 тыс. руб. - 1 рубль софинансирования на 2 рубля взносов; при доходе свыше 150 тыс. рублей - 1 рубль софинансирования на 4 руб. взносов. Предельный размер софинансирования определен в размере до 36 тыс. рублей в год.

Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений предполагается исключительно на добровольной основе.

Право на получение периодических выплат по указанным договорам будут иметь граждане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), либо участвовавшие в программе не менее 15 лет.

По выбору участника программы периодические выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет). Также законопроектом предусмотрена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в случае, если размер пожизненной выплаты составит менее 10% прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Кроме того, гражданам будет предоставлена возможность досрочного использования средств долгосрочных сбережений без расторжения соответствующего договора при наличии у них особых жизненных ситуаций, к которым отнесены: оплата дорогостоящего лечения и получение высшего образования ребенком.

Гражданин будет иметь право перевести сформированные средства по программе долгосрочных сбережений без потери инвестиционного дохода и каких-либо комиссий из одного НПФ в другой через пять лет после подачи в НПФ заявления о расторжении договора долгосрочных сбережений и о переводе сформированных средств в другой НПФ. При этом гражданин может начать уплату взносов в другой НПФ сразу и не дожидаясь перевода уже сформированных средств.

Государство гарантирует сохранность средств долгосрочных сбережений в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения в пределах 2,8 млн руб.

Комитет по труду в своем заключении на документ отмечает, что наряду с изменениями, вносимыми в законодательство, регулирующее вопросы деятельности НПФ, законопроект вносит изменения в ряд федеральных законов, регулирующих правоотношения в области обязательного пенсионного страхования (ОПС).

В частности, из закона об ОПС исключаются нормы, касающиеся порядка учета средств страховых взносов в целях финансирования формирования накопительной пенсии. "Согласно законопроекту, вся индивидуальная часть тарифа с 1 января 2023 г. на постоянной основе будет направляться на финансирование страховой пенсии", - отмечает комитет.

В заключении комитета поясняется, что из трансферта на ОПС, предоставляемого бюджету Социального фонда РФ, исключается часть, компенсирующая снижение доходов бюджета Социального фонда на выплату страховых пенсий в связи с установлением для лиц 1967 г. рождения и моложе индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а из состава страховых взносов исключаются индивидуально возмездные обязательные платежи, целевым назначением которых является обеспечение права на получение накопительной пенсии.

С другой стороны, функционирование в действующем порядке накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования (без дальнейшего притока в нее страховых взносов) сохраняется. "Исходя из изложенного, данный законопроект следует рассматривать как предложенный правительством РФ вариант реформирования накопительной составляющей системы обязательного пенсионного страхования, разработка которого продолжалась практически 10 лет, начиная с введения моратория на формирование средств пенсионных накоплений в 2014 г.", - отмечает комитет по труду.

По мнению комитета, при разработке законопроекта не были решены основные проблемы, послужившие отправной точкой при принятии решения о необходимости осуществления данной реформы. "Например, законопроектом не предложено какого-либо регулирования, компенсирующего застрахованным лицам, которые не изъявят желания перейти в систему долгосрочных сбережений, отвлечение части их страховых взносов на формирование накопительной пенсии, что в течение определенного количества лет занижало страховые пенсионные права граждан моложе 1967 г. рождения", - говорится в заключении.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 г.