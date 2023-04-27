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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Власти Курганской области попросили МЧС срочно помочь с тушением крупных пожаров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Власти Курганской области запросили срочную поддержку у МЧС в тушении крупных пожаров.

"В ряде населенных пунктов Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково города Кургана ситуация очень сложная. Пожары произошли сразу с нескольких сторон города. Противопожарные службы постоянно перебрасывают ресурсы, борясь с огнем. Два часа назад переговорили с министром МЧС, запросили срочную поддержку", - написал губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Между тем органы власти совместно с сотрудниками полиции ведут эвакуацию из населенных пунктов, где вспыхнули пожары.

Пункт временного размещения для жителей деревни Логоушка перенесен из Сычевской школы в село Лесниково, в профилакторий. Пациентов и персонал Сычевского психоневрологического интерната - это около 200 человек - эвакуировали в учреждение соцзащиты в село Кипель.

Для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернут пункт временного размещения в загородном оздоровительном лагере "Звездный" в Кетовском округе.

В 13:58 по местному времени (11:58 по Москве) в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой растительности в Кетовском округе. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. По последним данным, там горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв.м. и сухая растительность на площади 80 га.

Вадим Шумков МЧС России Курганская область
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