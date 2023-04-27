В Нижнем Новгороде суд назначил штрафы последователям "Свидетелей Иеговы"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Нижнего Новгорода назначил штрафы участникам экстремистской организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" (признана Верховным судом экстремистской и запрещена), сообщает сайт.

По версии следствия, организатор ячейки проводил регулярные собрания, выступления и богослужения. Остальные фигуранты уголовного дела обвинялись в участии в деятельности экстремистской религиозной организации.

Организатор собраний признан виновным по ч.1 ст.282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) и оштрафован на 700 тысяч рублей. Также суд запретил ему заниматься организационной деятельностью в общественных и религиозных организациях на 2 года 11 месяцев.

Остальным фигурантам дела назначены штрафы от 450 тысяч до 545 тысяч рублей.

Верховный суд России в апреле 2017 года по иску Минюста признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил их деятельность в стране.