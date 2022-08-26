Суд в Мордовии приговорил к реальным срокам шестерых иеговистов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Саранска приговорил к реальным срокам шестерых адептов местной ячейки "Свидетелей Иеговы" (организация признана в России экстремистской и запрещена), сообщили в управлении ФСБ по Мордовии.

Они признаны виновными в организации экстремистской деятельности, участии в ней и вовлечении в экстремистскую организацию.

"В зависимости от роли каждого участника в преступной деятельности суд им назначил от двух до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимые, несмотря на решение суда о запрете религиозной организации, "продолжали деятельность экстремистской ячейки, осуществляли вовлечение в нее новых адептов, распространяли религиозную литературу экстремистского содержания".

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал экстремистскими и запретил "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в его структуру местные религиозные организации.