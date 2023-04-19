В Астраханской области трое иеговистов получили по семь лет колонии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Суд признал трех жителей Астраханской области виновными в организации деятельности запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы" и ее финансировании, все они получили по семь лет колонии общего режима, сообщает региональное управление СКР.

Подсудимым - от 34 до 60 лет. По данным следствия, с весны 2018 года и до ноября 2021 года они были фактическими руководителями религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Ахтубинском районе и в Знаменске. Они проводили собрания, зная, что организация запрещена решением Верховного суда России с апреля 2017 года, вели пропаганду религиозного учения, распространяли экстремистскую литературу, вербовали местных жителей и собирали деньги под видом пожертвований, для конспирации использовали видеоконференцсвязь, отметили в СК.

По делу следствие провело 16 обысков, изъяв у подозреваемых мобильные телефоны, компьютеры, литературу экстремистского содержания, тетради и другие предметы, содержащие информацию о проводимой незаконной деятельности.