Блогер Блиновская признала вину в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Задержанная блогер Елена Блиновская призналась в неуплате более 900 млн рублей налогов, сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину", - сказала Иванова в пятницу журналистам.

Она отметила, что в рамках предварительного расследования следователями "будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне".

"Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы", - сказала Иванова.

Накануне в СКР сообщили о задержании Блиновской при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации более 900 млн рублей.

"По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей", - говорилось в сообщении ведомства.

Кроме того, по версии СКР, "в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций".

В ведомстве сообщили об обысках в офисе и по месту проживания Блиновской.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из управления ФНС по Москве, добавили в СКР.

Блиновская - российский блогер, телеведущая, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний".