Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Блогер Блиновская признала вину в неуплате налогов на сумму более 900 млн руб.

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Задержанная блогер Елена Блиновская призналась в неуплате более 900 млн рублей налогов, сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину", - сказала Иванова в пятницу журналистам.

В РоссииСКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от налоговСКР возбудил дело против блогера Елены Блиновской за уклонение от налоговЧитать подробнее

Она отметила, что в рамках предварительного расследования следователями "будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне".

"Сегодня следствие ходатайствует перед Пресненским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с ограничением свободы", - сказала Иванова.

Накануне в СКР сообщили о задержании Блиновской при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации более 900 млн рублей.

"По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей", - говорилось в сообщении ведомства.

Кроме того, по версии СКР, "в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций".

В ведомстве сообщили об обысках в офисе и по месту проживания Блиновской.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из управления ФНС по Москве, добавили в СКР.

Блиновская - российский блогер, телеведущая, создатель популярного марафона личностного роста "Марафон желаний".

Юлия Иванова СКР Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о задействовании против РФ военного потенциала почти всех стран НАТО

Сборы российских кинотеатров превысили допандемийные показатели

Сборы российских кинотеатров превысили допандемийные показатели

Пожар в курганском микрорайоне Утяк ликвидирован

РФ и КНР договорились дополнять друг друга в высокотехнологических отраслях, заявил Путин

Блиновской предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей

Путин поручил организовать создание музеев, посвященных СВО

Путин поручил организовать создание музеев, посвященных СВО

Спецприз ММКФ за вклад в мировой кинематограф получил Карен Шахназаров

Курганский губернатор рассказал, как ветер помог пожару пройти 10 км за 30 минут

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Минфин США ввел санкции против ФСБ

Что произошло за день: четверг, 27 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });