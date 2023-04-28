Суд отправил Елену Блиновскую под домашний арест по обвинению в неуплате налогов

Елена Блиновская после рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Пресненском суде Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заключил под домашний арест до 26 июня блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов на сумму почти 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу.

Ей также установлен судом запрет без разрешения следователя покидать место жительства - дом в подмосковном поселке, а также пользоваться какой-либо связью, в том числе интернетом, за исключением вызова экстренных служб.

Блиновская - российский блогер, телеведущая, создатель популярного тренинга "Марафон желаний" - была задержана накануне при попытке пересечь границу РФ на арендованном автомобиле.

Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании средств или иного имущества в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги в интернете, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Кроме того, по версии СКР, "в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их путем совершения финансовых операций".

Как сообщили в СКР, Блиновская на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В суде защита просила не ограничивать свободу обвиняемой, а также предоставила суду копию платежного поручения от 28 апреля о перечислении Блиновской добровольного единого налогового платежа. Сумму возмещенного налога в суде не уточнили.

Вместе с тем адвокат, партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев в качестве эксперта пояснил "Интерфаксу", что "за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, если преступление совершено впервые и обвиняемым полностью выплачена сумма ущерба, то лицо, совершившее преступление освобождается от уголовной ответственности, однако Блиновской вменяют еще и легализацию денежных средств, поэтому, если она и возместит ущерб по налоговому преступлению, то все равно может быть осуждена за легализацию".