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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели потушили цистерны с топливом, которые загорелись в Севастополе в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В РоссииГубернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дронГубернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дронЧитать подробнее

"Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остаётся дежурный расчет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром в результате атаки беспилотника. Еще один дрон удалось сбить. Никто из людей не пострадал. Пожару был присвоен 4-й класс сложности.

Развожаев ранее заявил, что пожар не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, так как резервы не были задействованы в поставках на заправочные станции.

Севастополь
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