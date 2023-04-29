Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели потушили цистерны с топливом, которые загорелись в Севастополе в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Начальник главного управления МЧС по Севастополю генерал-майор Алексей Анатольевич Рохлин только что доложил, что пожар полностью ликвидирован. На месте остаётся дежурный расчет", - написал Развожаев в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром в результате атаки беспилотника. Еще один дрон удалось сбить. Никто из людей не пострадал. Пожару был присвоен 4-й класс сложности.

Развожаев ранее заявил, что пожар не повлияет на ситуацию со снабжением Севастополя топливом, так как резервы не были задействованы в поставках на заправочные станции.