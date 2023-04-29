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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Пожар на нефтебазе в Севастополе не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе из-за возгорания цистерн в Севастополе не зафиксировали, сообщил в субботу департамент природных ресурсов и экологии города.

"По результатам исследований установлено, что в контрольных точках содержание загрязняющих веществ в пределах предельно допустимых концентраций, превышений не зафиксировано", - говорится в телеграм-канале Севприроднадзора.

В РоссииПожар на нефтебазе в Севастополе потушенЧитать подробнее

Пробы атмосферного воздуха взяли в восьми контрольных точках. Их проверили на наличие углерода оксида, азота диоксида, сера диоксид, фенола, формальдегида, алифатических углеводородов, бенз(а)перена, сероводорода, ксилола, толуола. Мониторинг продолжается, дополнительные замеры сделают вечером.

Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром в результате атаки беспилотника. Еще один дрон удалось сбить. Никто не пострадал. Пожару был присвоен 4-й класс сложности, он потушен.

Севастополь
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