Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один беспилотник, по уточненным данным, стал причиной возгорания цистерн с топливом в Севастополе, сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев.

"После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром в результате атаки беспилотников. Никто из людей не пострадал. Угрозы гражданским объектам нет. Пожару был присвоен 4-й класс сложности. Открытое горение ликвидировано.