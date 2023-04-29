Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон

Губернатор Севастополя заявил, что до нефтебазы во время атаки долетел один дрон
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Один беспилотник, по уточненным данным, стал причиной возгорания цистерн с топливом в Севастополе, сообщил в субботу губернатор Михаил Развожаев.

"После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражен бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", - написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, четыре цистерны с топливом загорелись на территории порта Севастополя в субботу утром в результате атаки беспилотников. Никто из людей не пострадал. Угрозы гражданским объектам нет. Пожару был присвоен 4-й класс сложности. Открытое горение ликвидировано.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар на нефтебазе в Севастополе потушен

Суд арестовал второго фигуранта дела о крупном пожаре в свердловской Сосьве

В МИД РФ пообещали жесткую реакцию на изъятие здания школы при посольстве в Варшаве

На нефтебазе в Севастополе ликвидировали открытое горение

Специалиста муниципального учреждения заключили под стражу по делу о пожаре в Сосьве

Специалиста муниципального учреждения заключили под стражу по делу о пожаре в Сосьве

Глава Крыма сообщил о двух ликвидированных дронах

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

РФ и Турция договорились нарастить авиаперевозки до более 1,3 тыс. рейсов в неделю

Пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом

Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });