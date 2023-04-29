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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом

Губернатор Севастополя заявил, что пожар на нефтебазе не повлияет на снабжение топливом
Фото: Карина Сапунова/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с возгоранием резервуара из-за вероятного попадания дрона не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что Роспотребнадзор начал проводить замеры ПДК в ближайшем микрорайоне.

"Пожар сложный, как уже писал 4 ранга, но наши огнеборцы со всем справляются, но работы еще на много часов", - уточнил губернатор.

Как сообщалось, резервуар с топливом загорелся на территории порта Севастополя в субботу утром, по предварительной информации, из-за попадания беспилотника. Пострадавших нет, угрозы гражданским объектам нет.

Пожару площадью около 1000 кв. м присвоен 4-й класс сложности. По последним данным, в тушении задействованы 18 пожарных расчетов и пожарный поезд.

Михаил Развожаев Севастополь
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