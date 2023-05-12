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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Голикова сообщила о росте уровня безработицы в 26 регионах РФ

Голикова сообщила о росте уровня безработицы в 26 регионах РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уровень общей безработицы по сравнению с началом года вырос в 26 регионах РФ, а в 45 субъектах снизился; общий уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) составил 3,5% по итогам первого квартала 2023 года, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"В целом по итогам первого квартала общий уровень безработицы, измеряемой по методологии МОТ, составил 3,5%. По сравнению с началом года уровень общей безработицы снизился в 45 субъектах. В 26 регионах уровень безработицы с начала года возрос, в остальных субъектах федерации - не изменился", - сказала Голикова, слова которой привели в ее аппарате.

Там добавили, что численность работников в простое сейчас составляет 30 тысяч человек, что на 53 тысячи меньше, чем в начале года. Число работающих неполное время составляет порядка 36 тысяч, что на 40 тыс. меньше, чем на начало года.

Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 525 тысяч человек, что на 39 тысяч меньше, чем в начале года. Количество вакансий в базе портала "Работа России" составил 1,6 млн предложений, сообщили в аппарате Голиковой.

"Также в связи с принятым постановлением правительства о включении участников специальной военной операции и членов семей участников СВО, погибших в ходе боевых действий, в число участников программы переобучения и субсидирования найма развернута соответствующая организационная работа в регионах", - добавили в аппарате.

Татьяна Голикова
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