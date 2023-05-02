Оставшиеся без жилья из-за пожара в Сосьве сотрудники ФСИН получили по 300 тыс. руб.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Материальная помощь выплачена персоналу лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23) и больниц ФСИН в свердловском поселке Сосьва, которые на прошлой неделе лишились жилья в результате масштабного пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

"Сегодня все 27 сотрудников и работников ЛИУ-23 и персонал трех больниц ФСИН получили выплату в 300 тыс. рублей (матпомощь) за утерянное жилье при пожаре в Сосьве. Большинство из них тушили пожар в колонии и обеспечивали эвакуацию осужденных и ценного имущества", - говорится в сообщении управления в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщалось, на минувшей неделе пожар в поселке Сосьва, начавшийся во вторник, уничтожил большинство зданий на территории ЛИУ-23. Оттуда своевременно были эвакуированы 240 осужденных, никто из них не пострадал.

В результате пожара жилья лишились 37 сотрудников, работников ЛИУ-23, МСЧ-66 ФСИН России и ветеранов ФСИН.

Планируется, что на месте сгоревшего ЛИУ будет построено новое учреждение на 300 мест общей площадью 21 тыс. кв. м., в нем будет трудится до 300 человек. На это потребуется порядка 2,1 млрд рублей.

При этом глава Минюста РФ Константин Чуйченко предложил расширить профиль нового лечебно-исправительного учреждения, предусмотрев в нем наркотическое, туберкулезное и соматическое отделения.