Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Оставшиеся без жилья из-за пожара в Сосьве сотрудники ФСИН получили по 300 тыс. руб.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Материальная помощь выплачена персоналу лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-23) и больниц ФСИН в свердловском поселке Сосьва, которые на прошлой неделе лишились жилья в результате масштабного пожара, сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

"Сегодня все 27 сотрудников и работников ЛИУ-23 и персонал трех больниц ФСИН получили выплату в 300 тыс. рублей (матпомощь) за утерянное жилье при пожаре в Сосьве. Большинство из них тушили пожар в колонии и обеспечивали эвакуацию осужденных и ценного имущества", - говорится в сообщении управления в соцсети "ВКонтакте".

В РоссииПутин поддержал идею построить в Сосьве современное учреждение ФСИН вместо сгоревшегоЧитать подробнее

Как сообщалось, на минувшей неделе пожар в поселке Сосьва, начавшийся во вторник, уничтожил большинство зданий на территории ЛИУ-23. Оттуда своевременно были эвакуированы 240 осужденных, никто из них не пострадал.

В результате пожара жилья лишились 37 сотрудников, работников ЛИУ-23, МСЧ-66 ФСИН России и ветеранов ФСИН.

Планируется, что на месте сгоревшего ЛИУ будет построено новое учреждение на 300 мест общей площадью 21 тыс. кв. м., в нем будет трудится до 300 человек. На это потребуется порядка 2,1 млрд рублей.

При этом глава Минюста РФ Константин Чуйченко предложил расширить профиль нового лечебно-исправительного учреждения, предусмотрев в нем наркотическое, туберкулезное и соматическое отделения.

ФСИН Сосьва Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянской области сообщили о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Что произошло за день: вторник, 2 мая

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

Средние цены на размещение в отелях РФ вырастут летом на 8%

Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Путин поддержал идею построить в Сосьве современное учреждение ФСИН вместо сгоревшего

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о боях штурмовых отрядов на западе Артемовска

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });