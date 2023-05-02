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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин поддержал идею построить в Сосьве современное учреждение ФСИН вместо сгоревшего

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министр юстиции Константин Чуйченко на совещании у президента предложил построить новое современное лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) в поселке Сосьва Свердловской области на месте сгоревшего. Владимир Путин поддержал это предложение.

"Предлагается на месте сгоревшего учреждения построить новое современное лечебно-исправительное учреждение общей площадью 21 тысяча квадратных метров с лимитом наполнения 300 мест и количеством сотрудников до 300 человек", - сказал Чуйченко.

Он также предложил расширить профиль нового ЛИУ, предусмотрев наркотическое, туберкулезное и соматическое отделения.

"По нашим расчетам, стоимость строительства составит порядка 2,1 млрд рублей, включая оснащение современными инженерными техническими средствами охраны и надзора, а также необходимым современным оборудованием", - сказал министр, добавив, что новое учреждение "сохранится как градообразующее в поселке (Сосьва), в котором в настоящее время проживает порядка 10 тысяч человек".

На прошлой неделе пожар в поселке Сосьва уничтожил большинство зданий на территории ЛИУ-23. Оттуда своевременно были эвакуированы 240 осужденных, никто из них не пострадал. Осужденных мужчин из ЛИУ-23 разместили в аналогичном учреждении в Нижнем Тагиле (ЛИУ-51). Женщин распределили по двум исправительным колониям. Также были эвакуированы все служебные собаки.

В результате пожара жилья лишились 37 сотрудников, работников ЛИУ-23, МСЧ-66 ФСИН России и ветеранов ФСИН.

В самом поселке, по разным данным, сгорели от 114 до 124 домов, погибли два человека.

Константин Чуйченко ФСИН Владимир Путин Свердловская область Сосьва Минюст
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