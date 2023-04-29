Суд арестовал второго фигуранта дела о крупном пожаре в свердловской Сосьве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Серовский районный арестовал управляющего пилорамой, который обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности и уничтожении имущества по неосторожности в результате крупного пожара в поселке Сосьва, сообщает прокуратура Свердловской области в своем телеграм-канале.

Он заключен под стражу до 26 июня 2023 года.

"Серовский городской прокурор, изучив ходатайство органов следствия, просил суд избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Указал, что обвиняемый может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда, воспрепятствовать расследованию уголовного дела", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, пожар в поселке Сосьва произошел 25 апреля, 27 апреля огонь потушили. Два человека погибли.

По разным данным, в Сосьве сгорели от 114 до 124 домов, без крова остались от 300 до 600 человек.

Расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность), статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Следователи задержали и предъявили обвинение двум местным жителям - 29-летнему управляющему пилорамой и 40-летнему специалисту по пожарной безопасности. Последнего Серовский суд арестовал в субботу также до 26 июня.