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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Губернатор Кубани опроверг эвакуацию из поселка Волна из-за пожара

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг распространившуюся в сети информацию об эвакуации жителей поселка Волна в Темрюкском районе, где на нефтебазе загорелся резервуар с нефтепродуктами.

"Эта информация не соответствует действительности, - написал он в Telegram. - Cитуация не требует эвакуации".

Он призвал земляков сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в поселке Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Пожар тушат. Его причина выясняется.

Вениамин Кондратьев Краснодарский край Волна Кубань
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