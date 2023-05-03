Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Краснодарском крае

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, жертв и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле", - написал Кондратьев.

По его словам, угрозы для жителей населенного пункта нет.

Краснодар Вениамин Кондратьев Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Брянской области сообщили о сработавшем на железнодорожных путях взрывном устройстве

Убийство Дарьи Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Вынесены приговоры по делу о поддельной регистрации автомобиля, связанного с убийством Дугиной

Что произошло за день: вторник, 2 мая

ФАС прогнозирует подорожание авиабилетов по России летом на 10%

Средние цены на размещение в отелях РФ вырастут летом на 8%

Дипломатическое противостояние

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Временному поверенному в делах Польши в России заявлен протест из-за посольской школы

Путин поддержал идею построить в Сосьве современное учреждение ФСИН вместо сгоревшего

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о боях штурмовых отрядов на западе Артемовска

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Российская "дочка" Visa получила в 2022 году 120 млн рублей убытка по РСБУ

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей

Кремль не ждет ничего хорошего в отношениях с Польшей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });