Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Краснодарском крае

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами, жертв и пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле", - написал Кондратьев.

По его словам, угрозы для жителей населенного пункта нет.