Ликвидировано открытое горение в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение в резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Темрюкский район, поселок Волна, ул. Таманская, 8. В 20.15 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Информацию о ликвидации открытого горения подтвердил в своем телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В поселке Волна ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. Еще раз благодарю пожарных и МЧС за работу", - написал он.

Ранее сообщалось, что в краснодарском поселке Волна произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м. К тушению было привлечено более 250 человек. Причины пожара устанавливаются.