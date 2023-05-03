На Кубани площадь пожара на резервуаре с нефтью составила 1,2 тыс. кв. м

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Резервуар с нефтепродуктами в краснодарском поселке Волна горит на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем телеграм-канале.

"Выехал на место ЧП в пос. Волна. На территории предприятия АО Таманьнефтегаз работают специальные службы. Площадь возгорания - 1,2 тыс. кв. метров, пострадавших нет", - написал он.

По его словам, пожар тушат 85 человек и 23 единиц техники. Причины происшествия устанавливаются.

В пресс-службе группы "ОТЭКО" "Интерфаксу" ситуацию комментировать не стали.

"ОТЭКО" - крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру на юге России, развивающий стивидорный бизнес по нескольким направлениям: перевалка навалочных грузов, зерновых культур, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также нефтепродуктов и СУГ.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселке Волна загорелся резервуар с нефтью.