Пять пожарных поездов привлекли к тушению возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о привлечении к ликвидации возгорания на нефтебазе в Темрюкском районе почти 190 человек и пяти пожарных поездов.

"Сейчас с огнем борются 188 человек. К тушению привлекли пять пожарных поездов", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале в среду, поблагодарив пожарных за оперативную и слаженную работу.

Он отметил, что на месте ЧП находится начальник главного управления МЧС по краю Олег Волынкин, который руководит процессом тушения пожара.

Возгорание серьезное, чтобы его локализовать используют пенную атаку, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в краснодарском поселке Волна на площади 1,2 тыс. кв. м горит резервуар с нефтепродуктами. Причины пожара устанавливаются.