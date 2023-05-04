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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

Ильский НПЗ после пожара работает в штатном режиме

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае Ильский нефтеперерабатывающий завод, где минувшей ночью произошел пожар, работает в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

"Отметим, что завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы", - сказал представитель завода.

В ночь на 4 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что на НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Пожар полностью потушили после 5 утра.

В эту же ночь в Ростовской области взорвался беспилотник на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, возникший пожар потушили сотрудники предприятия.

Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье.

Вениамин Кондратьев Краснодарский край Кубань Ильский НПЗ
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