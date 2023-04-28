Путин скорректировал указ о мерах в ответ на price cap для российской нефти

Запрет на price cap не будет распространяться на поставки нефти РФ по ранее заключенным договорам с дружественными странами

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в свой указ о запрете применения условия ценового потолка (price cap) по контрактам на продажу российской нефти, который установили страны G7.

Так, согласно новому указу, запрет не распространяется на поставки, осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу настоящего указа международных договоров РФ в области поставок нефти с государствами, не включенными в список недружественных государств.

С 5 декабря 2022 года странами G7 введен запрет на оказание ряда услуг, включая судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками нефти из РФ. При этом от эмбарго освобождаются поставки по цене $60 за баррель и ниже.

Кремль считает это нерыночным инструментом. Указом от 27 декабря 2022 года Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма price cap. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.