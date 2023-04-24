Власти Индии заявили, что могут покупать российскую нефть по цене выше price cap

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Индию никто не ограничивает в том, чтобы покупать нефть из РФ по цене выше $60 за баррель, приводит газета The Economic Times слова представителя министерства нефти и газа страны Панкаджа Джейна (Pankaj Jain).

"Никто не ограничивает нас в покупке российской нефти по цене выше установленного потолка. Мы не используем западные услуги", - сказал он.

По словам чиновника, если цена в контракте превышает установленный потолок, то компании используют собственный, альтернативный способ расчетов. Он признал, что иногда имеет место задержка с оплатой, если нефть поставляется по цене выше $60 за баррель.

С декабря 2022 года компаниям стран G7 запрещено оказывать услуги по морской транспортировке российской нефти, если цена ее продажи превышает $60 за баррель (price cap).

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Gatik Ship Management, активно участвующая в перевозке российской нефти, потеряла стандартную отраслевую страховку для своего флота после того, как собиралась перевезти сырьё, купленное по цене выше price cap. В Американском клубе страховщиков подтвердили факт лишения страхового покрытия.