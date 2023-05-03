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Минэкономразвития предложило продлить повышающий коэффициент при вычете акциза за виноград

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает продлить действие повышающего коэффициента при расчете вычета акциза за виноград в Северо-Кавказском округе.

Об этом глава министерства Максим Решетников заявил на совещании в Минеральных Водах с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое проводит премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для поддержки производства винограда производителям коньяка сохранили компенсационный механизм в виде вычета сумм акциза на виноград. Поскольку действие повышающего коэффициента при расчете вычета завершается в этом году, мы предлагаем вместе с Минфином и Минсельхозом проработать возможность его продления", - сказал министр.

По его словам, "механизм системный, механизм правильный, и нам нужны здесь новые виноградники для того, чтобы сформировать системную основу на будущие годы".

Пилотным регионом по реинвестированию этого вычета в отрасль стал Дагестан. "В этом году бизнес планирует направить 3,5 млрд рублей на развитие производств и закладку новых виноградников на площади 330 гектаров. Аналогичную работу начинаем со Ставропольем, Кабардино-Балкарией, Северной Осетией", - сообщил Решетников.

Акциз на виноград в России был введен в 2020 году.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2022 году алкогольная отрасль страны произвела 8,8 млн декалитров коньяка, что на 10,5% больше, чем в 2021 году.

Максим Решетников Минэкономразвития СКФО Дагестан Минсельхоз Минфин
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