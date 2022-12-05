Российские виноделы не ожидают проблем с сырьем в 2023 г., но сетуют на дефицит саженцев. Обзор

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рекордный урожай винограда собран в 2022 году в ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Так, на треть увеличили сбор винограда в Севастополе и Ростовской области, на 6% вырос урожай винограда в Ставропольском крае, Дагестан планирует достичь советского уровня по сбору винограда.

Новые рекорды

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Интерфакс", с учетом закона о запрете на ввоз импортного виноматериала в страну, хороший урожай винограда положительно отразится на объемах производства вина, особенно из автохтонных сортов винограда.

"Мы собрали почти 4 тыс. тонн, это на 25% больше, чем в предыдущем году. Поэтому я думаю, мы будем полностью производить розлив на собственном виноматериале. Возможно, часть виноматериала докупим на рынке", - сообщил агентству руководитель группы винодельческих компаний, совладелец и директор ООО "Дом Захарьиных", учредитель ООО "Винодельня Бурлюк" (оба - Крым) Валерий Захарьин.

Он отметил, что на урожай положительно повлияло сочетание температур и наличия влаги в период созревания винограда.

"Мы приобрели уже достаточное количество лозы - 15-летней, 17-летней, поэтому у нас молодые виноградники, основная масса, будет вступать (в период плодоношения - ИФ) в 2023-2025 годах", - сказал Захарьин.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "Ариант" (одна из крупнейших компаний в РФ по производству винодельческой продукции, владеет виноградниками на Таманском полуострове и в Анапе, объединяет винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант" и агрофирму "Ариант"), компания давно не использует импортный виноматериал.

"У нас свои виноградники площадью более 9 тыс. га, планируем увеличение до 13 тыс. га, и собственный питомник виноградных саженцев. По итогам этого года будет произведено более 85 млн бутылок вина тихих и игристых вин", - сказал представитель ГК.

Он добавил, что в 2022 года валовый сбор винограда составил 113 тыс. тонн.

В свою очередь владелец винодельни "Студия вина "Галина" ("Вина Арпачина", Ростовская область) Юрий Малик сообщил агентству, что рекордный урожай винограда в южных регионах страны не отразится на производстве винодельни, поскольку на собственных виноградниках в этом году урожай хороший, но далеко не рекордный.

"Мы делаем вино достаточно высокого уровня, используя для этого исключительно собственный виноград. Тем более, никогда не покупали готовых виноматериалов. Поэтому основной целью является не объем собранного винограда, а его качество. У виноградарей, выращивающих виноград для продажи, задачи прямо противоположные и поэтому прийти к какому-либо компромиссу очень трудно", - сказал Малик.

Он подчеркнул, что огромный выбор удобрений, стимуляторов роста позволяет получать огромные урожаи красивого на вид винограда, абсолютно непригодного для изготовления из него хорошего вина.

"Всего собрали чуть больше 60 тонн винограда, почти в два раза меньше, чем в рекордном 2019 году, но тогда предыдущий агроном допустил критический перегруз кустов, после чего виноградник вообще не должен был пережить зиму. Однако, благодаря принятым экстраординарным мерам (включая дополнительное укрытие лоз на зиму хвойным лапником) виноградник удалось спасти, но потребовалось три года на его восстановление. В следующем году надеемся вернуться к нормальной урожайности на уровне 80-100 тонн", - пояснил владелец винодельни.

По словам гендиректора ООО "Вилла Звезда" (винодельня, Ростовская область) Андрея Калюты, в нынешнем году почти вдвое увеличен валовый сбор винограда - до 900 тонн с 430 тонн годом ранее.

"Мы купили большое количество техники, применили новейшие средства защиты растений, удобрения, которые показали свою эффективность. Плюс великолепные погодные условия этого года помогли достичь результата, на который мы даже не могли рассчитывать", - отметил Калюта, добавив, что в 2023 году винодельня планирует выйти на рекордную для себя мощность.

"Панируем в следующем году продать около 270 тыс. бутылок вина. Это практически полная мощность нашего завода. То есть наши емкости все забиты виноматериалом, так что работаем на наш рынок. То, что идет запрет ввоза импортного виноматериала нам только на руку, будет наша домашняя конкуренция. Для всех виноделен страны это будет большим рывком в положительную сторону", - сказал Калюта.

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) по выращиванию винограда и семейной винодельни, разместившейся в историческом здании, где производили вино еще в 1864 году, в Минераловодском округе Ставропольского края Виталий Батрак сообщил, что в 2022 году КФХ собрало 43 тонны винограда.

"Это небольшое количество по масштабам края. В следующем году планируем посадить виноград дополнительно еще на площади 5 га. Упор больше делаем не на количество, а на качество выпускаемых вин", - подчеркнул Батрак.

Рубли на гектары

Руководитель группы крымских винодельческих компаний Захарьин по итогам 2022 года прогнозирует рост выручки группы примерно на 80% – до около 1,3 млрд рублей, объем розлива продукции – 5,2-5,3 млн бутылок.

"Посажено молодого винограда 205 га, еще 150 га посадим (в 2023 году - ИФ), у нас будет около 350 га виноградников. Ввели в плодоношение 110 га молодых (виноградников - ИФ)", - сказал Захарьин.

Он добавил, что в 2023 году ожидается выпуск нескольких видов новой продукции, а часть старой будет снята с производства.

В пресс-службе ГК "Ариант" (Краснодарский край) сообщили, что ежегодно компания выводит на рынок несколько разноплановых новинок. Также он отметил, что планируется закладка 500 га виноградников.

По словам гендиректора ООО "Вилла Звезда" Калюты, в 2023 году планируется закладка 20 га новых виноградников для перехода на неукрывные сорта.

"Ассортимент продукции останется тот же. Единственное, хотим поменять линию розлива и увеличить производительность нашего предприятия", - подчеркнул гендиректор.

Владелец винодельни "Студия вина "Галина" Малик отметил, что постоянно растут расходы на зарплату сотрудникам, на оплату электричества, газа, вспомогательных материалов, комплектующих и оборудования.

"Тем не менее, рентабельность предприятия возрастает за счет увеличения объема продаж и плавного роста цен на вино по мере превышения спроса над предложением", - сказал Малик.

Он добавил, что ассортимент продукции постоянно расширяется. Это стимулируется большим количеством культивируемых сортов винограда.

"Закладка новых виноградников пока не планируется, но постоянно производится ремонт старых - посадка новых кустов взамен выбывших по тем или иным причинам. В 2024 году собираемся дополнительно посадить 2-4 га Пухляковского – одного из самых интересных донских сортов, который у нас пока в дефиците из-за ограниченной доступности саженцев", - пояснил Малик.

Борьба с дефицитом

Виноделы предпочитают работать с отечественным посадочным материалом, но при этом отмечают некоторый дефицит саженцев. Один из путей решения - активизация работы по созданию собственных питомников.

"Дефицит саженцев, конечно, наблюдается, и этот вопрос надо решать. Заказываем своевременно и пока справляемся теми возможностями, что есть у российского рынка. Пока сажаем отечественное, но объемы это сдерживает. Если бы могли привезти из-за рубежа (саженцы - ИФ), мы бы посадили большие объемы", - отмечает Захарьин.

В свою очередь в пресс-службе ГК "Ариант" сообщили, что компания полностью обеспечена посадочным материалом. Собственный питомник расположен на базе агрофирмы "Южная" в Темрюкском районе Краснодарского края. Его мощность - 3 млн саженцев и 6 млн прививок в год.

"Россия сможет полностью перейти на свой посадочный материал, когда таких питомников станет больше. Отсутствие питомников и маточников привойных и подвойных лоз уже серьезное препятствие для развития виноградарства и виноделия в России. Только питомники с маточниками позволят выращивать саженцы, учитывая состав почвы, географическое положение хозяйства и потребности рынка", - отметил представитель компании.

С ними согласен гендиректор ООО "Вилла Звезда" Калюта. "Проблема существенная, но мы стараемся ее преодолеть, договариваемся с нашими питомниками, которые при всей своей максимальной нагрузке стараются удовлетворить всех виноградарей", - добавил он.

Владелец "Студии вина "Галина" Малик пояснил, что дефицит отечественных саженцев связан с рядом причин - с дефицитом подвоя, с дефицитом привоя, с повреждением школки возвратными заморозками, а также с недостаточными возможностями единственного на Дону питомника.

"Ситуация усугубляется тем, что мы культивируем только традиционные для Дона сорта, которые за последние десятилетия стали редкостью, а некоторые вообще экзотикой", - сказал он.

Эффективные субсидии

Выделяемые государством субсидии на развитие отрасли доказали свою эффективность. Так, по данным ГК "Ариант", государственным регулированием сегодня охвачен не только процесс производства винодельческой продукции и оптимизации мер контроля, но и субсидирование производственных затрат.

Кроме того, значительную поддержку обеспечивают решения правительства, позволяющие получать льготное кредитное финансирование на реализацию инвестиционных планов по расширению промышленных мощностей, созданию объектов по разработке и производству базовых ресурсов (питомниководческие базы, мощности по переработке и производству).

"Раньше на работы по уходу за эксплуатационными виноградниками не выделяли деньги, сейчас начали это делать. В этом году на переработку, винодельческое оборудование тоже выделили средства. Считаю, что достаточно неплохо. Можно, конечно, увеличить (поддержку - ИФ), просить бесконечно, но у государства же возможности не безграничны", - подчеркнул владелец КФХ Батрак.

В свою очередь гендиректор ООО "Вилла Звезда" Калюта отмечает, что государство не должно останавливаться, а продолжать помогать развитию отрасли.

"Реальную поддержку отрасли может оказать только снятие необоснованных запретов для малых и средних виноделен. Главным образом, это разрешение на производство дистиллятов и напитков с их использованием, что позволит полностью утилизировать весь с таким трудом добываемый виноград, а также разрешение продажи молодого вина на розлив прямо на винодельнях для увеличения их привлекательности для туристов", - считает владелец "Студии вина "Галина" Малик.

Винное импортозамещение

В вопросе замещения импортных вин отечественной продукцией мнения экспертов разделились. Руководитель группы винодельческих компаний в Крыму Захарьин считает, что полного импортозамещения в отрасли нельзя допускать.

"Должно быть подавляющее количество вина российского, но Россия не закрывает себя от внешних рынков, и это очень хорошо, чтобы у нас была конкурентная среда. Должны быть преференции для российского вина, это обязательно. Они имеются - мы платим акциз всего лишь один рубль, еще есть много преференций, и они должны быть, чтобы развивался свой продукт, но закрывать рынок от зарубежного ни в коем случае нельзя. Жизнь у человека одна, и он должен попробовать все, что в этом прекрасном мире производится. Оно (импортное вино - ИФ) должно кратно сократиться до каких-то небольших процентов, но на рынке оно должно присутствовать", - говорит Захарьин.

По мнению владельца "Студии вина "Галина" Малика, российское вино вряд ли сможет полностью заменить импортное на отечественном рынке.

"Во-первых, огромное количество земель, на которых раньше были виноградники, распаханы под другие культуры или застроены коттеджами. Во-вторых, уже сегодня острый дефицит людей, согласных и способных работать на виноградниках", - подчеркнул Малик.

Владелец КФХ в Ставропольском крае Батрак уверен, что российские производители способны заместить импортируемые вина.

"У нас были прекрасные вина в советское время, и объемы были большие, хватало на страну. Просто искусственно было сделано так, что нас убрали с рынка импортным дешевым виноматериалом. Многие хозяйства просто разорились и развалились. В крае (во времена СССР - ИФ) было 24 винсовхоза, крупные - имели от 400 до 1,5 тыс. га виноградников. Сейчас таких объемов нет. Если заинтересованность будет у хозяйств, и импортные вина не будут поступать, то, конечно, заместим (импорт - ИФ) ", - пояснил он.

Батрак добавил, что в России и специалисты, и условия произрастания винограда не хуже, а порой лучше, чем в других странах.