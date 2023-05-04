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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Что случилось этой ночью: четверг, 4 мая

Уголовное дело после атаки на Кремль, взрыв беспилотника на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, новый пакет военной помощи Киеву

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов. На Кубани загорелись резервуары Ильского нефтеперерабатывающего завода.

- После попытки нанесения удара по Кремлю возбуждено уголовное дело о теракте. Как сообщили в СКР, в атаке было задействовано два беспилотника, которые вывели из строя с помощью средств радиолокационной борьбы.

- ФРС США подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Председатель американского ЦБ заявил, что решения по денежно-кредитной политики будут приниматься в зависимости от экономической ситуации.

- США выделят Киеву пакет военной помощи на $300 млн с боеприпасами для HIMARS и артиллерии. Также в пакет помощи вошли неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70, огнестрельное оружие и патроны к нему, подрывные средства для разминирования местности, грузовики и прицепы для перевозки тяжелого оборудования, диагностическое оборудование, запчасти.

- Прокуратура США в скором времени может предъявить обвинения сыну Байдена. По данным Fox News, на прошлой неделе адвокаты Хантера Байдена встречались с сотрудниками американского Минюста.

- Землетрясение силой до трех баллов разбудило жителей Петропавловска-Камчатского. Сейсмологи зафиксировали два подземных толчка магнитудой 5,2 и 4,3 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

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