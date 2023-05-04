Новошахтинский завод нефтепродуктов работает штатно после инцидента с беспилотником

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Падение и взрыв беспилотника не повлияли на работу Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Завод работает штатно после инцидента", - уточнили в пресс-службе.

Комментарий предприятия "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в ночь на четверг на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу потушен сотрудниками предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный.

В июне 2022 года НЗНП уже подвергался атаке беспилотников. Тогда в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области "Интерфаксу" сообщали, что утром 22 июня на заводе произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 кв. м. Позже МЧС уточнило, что горела вакуумная установка.

Сам завод сообщал, что пожар на предприятии возник после того, как беспилотные летательные аппараты нанесли удар по его технологическим объектам.

В августе прошлого года министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев сообщил" Интерфаксу", что завод возобновил работу в полном объеме.

НЗНП проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. По данным ЦДУ ТЭК, в 2021 году на Новошахтинский НПЗ было поставлено более 5 млн тонн нефти.

В 2014 году на предприятии было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти.

Завод реализует масштабную инвестпрограмму, которая предусматривает строительство комплекса глубокой переработки нефти и средних дистиллятов, комплекса по производству автомобильных бензинов мощностью 894 тыс. тонн в год, а также строительство железнодорожного узла "Донецкий парк" и подводящей системы газоснабжения. Подрядчиком возведения III и IV очередей с комплексом по производству бензинов выступает "НИПИ НГ "Петон".

В апреле первый замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко сообщал, что сейчас объем инвестиций в реализацию проекта комплекса глубокой переработки сырья оценивается в 131,3 млрд рублей (ранее предполагались инвестиции в сумме 127 млрд рублей).

Между заводом и министерством энергетики РФ заключены соглашение о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и инвестиционное соглашение, которые предусматривают развитие вторичной переработки нефти и производство продукции, соответствующей стандартам евро-5.